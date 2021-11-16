بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة معارض «بحبك يا لبنان» في دبي، ينطلق المعرض هذا العام بنسخته الثالثة على التوالي ابتداء من 17 الجاري حتى 11 ديسمبر المقبل، حيث يستضيف المعرض هذا العام مجموعة جديدة من المصممين والحرفيين العرب، حيث ستقدم مجموعات من 30 مصمما كل ستة أيام جديدها، ليكون بذلك المعرض قد أعطى لأكثر من مائة وعشرين مصمما وحرفيا فرصة عرض إبداعاتهم ومنتجاتهم المتنوعة التي تعنى بالأزياء والحلي والمجوهرات واكسسوارات المنزل وغيرها الكثير على فترة ستمتد لنحو أربعة أسابيع.



يتميز الأسبوع الأول من معرض «بحبك يا لبنان» الذي يأتي برعاية خاصة من القنصل العام للبنان في دبي بحضور مصممين لبنانيين وعرب سيحضرون خصوصا للاحتفال بعيد الاستقلال اللبناني، من خلال تقديم منتجات وتصاميم تعكس حضارة لبنان وثقافته ليشكل الأسبوع الأول من المعرض حدثا ثقافيا مميزا لدعم وتشجيع المواهب اللبنانية، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي يعيشها لبنان.