أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء بينهم» الخيرية د.خالد عبدالكريم العنزي انطلاق مشروع آبار الخير في الهند، والذي يندرج ضمن مشروعات الجمعية الخيرية خارج الكويت.



وأوضح العنزي في تصريح صحافي أن مشروع آبار الخير يستهدف حفر 1000 بئر سطحية في الهند، بحيث يتم تخصيص كل بئر لسبعة أسر بواقع نحو 40 مستفيدا، حيث يوفر لهم الماء الصالح للشرب ولاحتياجات الحياة والمنزل، مشيرا إلى أن المناطق المستهدفة تعاني من شح في مياه الشرب، وتفتقر إلى إنشاء آبار سطحية، وتخفيف العنوة عن الأهالي الذين يقطعون المسافات الطويلة للحصول على بعض الماء الذي قد لا يكون صالحا للاستخدام الآدمي.