آلاء خليفة



دعا مرشح رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.مدالله علي سويدان إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة «التطبيقي» وضم عمداء الكليات ومديري المعاهد وأساتذة «التطبيقي» إلى مجلس الإدارة. وقال د.سويدان في تصريح صحافي: إن مجلس إدارة «التطبيقي» بتشكيله الحالي من أعضاء خارج كليات ومعاهد الهيئة ومسؤولين من جهات ومؤسسات عدة، باستثناء مدير عام التطبيقي، لا يصب في صالح الهيئة وطلبتها، بل إن الأمر يمثل عائقا حقيقيا أمام اتخاذ القرارات الصائبة والصحيحة أمام مصلحة الطلبة والعملية التعليمية والأكاديمية.



وشدد على ضرورة إعادة النظر في تشكيل مجلس إدارة التطبيقي ليتألف من عمداء الكليات والمعاهد ومؤسسات المجتمع المدني والتي تزودها الهيئة بالخريجين، الذين يدركون تماما احتياجات الهيئة من التخصصات علمية ومتطلباتها الأساسية. ودعا د.سويدان إلى فصل الهيكل التنظيمي لقطاع التعليم عن قطاع التدريب، فيما يخص الميزانيات حتى يتمكن كلا القطاعين من أداء دورهما ومهامهما على أكمل وجه، بسبب التداخل في ميزانيات القطاعين، لتتمكن الكليات من النهوض ببرامجها وإجراء البحوث العلمية دون حدوث أي عراقيل. من جهة ثانية، شدد د.سويدان على ضرورة الالتزام بعدد الطلبة في الشعب بالمقررات الدراسية، مؤكدا على أهمية ألا تتجاوز أعداد الطلبة في الشعب الدراسية الحدود القصوى، حتى لا تصبح عبئا على أعضاء هيئة التدريس، تؤثر سلبا في جودة التعليم، لافتا إلى إمكانية تقسيم الشعبة الدراسية إلى مجموعتين، ليتمكن الأساتذة من إلقاء المحاضرات بأريحية، مع الحرص على استفادة الطلبة واستيعابهم.