آلاء خليفة



أوضحت أمينة سر جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.أمثال الحويلة، أنه تم تكريم الأستاذ بقسم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية د.حسن جاسم اشكناني من قبل رئيس جمهورية ايطاليا الرئيس سيرجيو ماتاريلا ومنحه وسام نجمة إيطاليا برتبة فارس استحقاقا وتقديرا لجهوده في المجال الثقافي وأيضا في تعزيز الأواصر الثقافية والأكاديمية بين إيطاليا والكويت.وقدم الوسام في مقر السفارة الإيطالية بالكويت السفير كارلو بالدوتشي بحضور والد د.حسن أشكناني وإخوانه وأصدقائه والمهتمين بالشأن الثقافي في الكويت.



وجاء التكريم بعد مساهمته في تنظيم أول نشاط ثقافي على مستوى الخليج العربي بإنشاء أول مدرسة شتوية لعلم الآثار بدعوة أساتذة من أقدم جامعة في إيطاليا (جامعة روما لا سابينزا) وذلك في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت في يناير 2020، والذي تضمن محاضرات وزيارات ميدانية مع طلبة الانثروبولوجيا وزيارة متاحف الكويت، ما يثمر في المستقبل عقد اتفاقية ثقافية رفيعة المستوى.



كما جاء الوسام تكريما لدور د.حسن أشكناني في جمع مقتنيات وكتب نادرة إيطالية تحدثت عن الكويت منذ القرن الـ 19، مؤكدا على العلاقات التاريخية والصداقة بين البلدين.



هذا، وقد جاء الوسام بفضل من الباري تعالى وتتويجا لجهود زملائه في الكلية والقسم وطلبة الانثروبولوجيا وأصدقائه المخلصين وأهله الكرام.