أعلنت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا عن إقامة أسبوع الأمن السيبراني السنوي للسنة الثانية على التوالي، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 25 الجاري. يتضمن هذا الأسبوع عدة نشاطات لمختبري الاختراقات والهاكرز الأخلاقيين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني ومن ضمن هذه النشاطات حوارات في الأمن السيبراني وورشات عمل من ضمنها ورشة عمل الهاكر الأخلاقي المعتمد certified ethical hacker (CEH) مع شهادات مشاركة ومسابقة «حقي مقي» وهي مسابقة امسك العلم للهاكرز Capture the Flag (CTF). وصرح البروفيسور خالد البقاعين بأن الحوارات الإلكترونية تهدف إلى تثقيف المجتمع حول أحدث اتجاهات الأمن السيبراني، وأدوات اختبار الاختراق، وكيفية الحفاظ على الخصوصية والبقاء آمنا، والتعرف على أحدث أعمال الكلية المتعلقة بالأمن السيبراني. وستتم مناقشة مواضيع مختلفة، بما في ذلك:



٭ التعريف حفل الافتتاح بأول مركز للأمن السيبراني في الكويت، والذي يشمل تدريب المبتدئين حتى المستويات المتقدمة لتمكينهم من الدفاع عن البنية التحتية الإلكترونية في جميع القطاعات وتوعية المجتمع بمخاطر الاختراقات ورفع مستوى ثقافة الأمن السيبراني.



٭ استضافة محاور مختص في الأمن السيبراني للحديث عن كيفية البدء في تعلم هذا المجال الواسع والتغلب على التحديات المصاحبة لتعلم هذا المجال.



٭ حوار حول المستجدات في الأمن السيبراني وحوارات في الأمن السيبراني Cyber Talk.



وسيقيم مركز الأمن السيبراني في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل المخترق المعتمد الأخلاقي (CEH) من EC-Council لمدة 5 أيام مجمل 40 ساعة تدريبية.



من جانبه، صرح د.باسل العثمان بأن شغف واهتمام طلاب وطالبات كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالأمن السيبراني والاختراقات شجعنا على إقامة الأسبوع الأمن السيبراني الثاني على التوالي. كما صرحت م.شهد الشاهر بأن مركز الأمن السيبراني الأول من نوعه في الكويت ينفرد بإقامة أنشطة تعليميه سيبرانية هادفة للمهتمين ليشجع على التطور المستمر في هذا المجال، ومن هذا المنطلق سيقيم المركز أسبوع الأمن السيبراني السنوي الثاني على التوالي في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا الذي يرحب بمحبين هذا المجال من داخل وخارج الكلية.