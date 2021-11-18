عبدالعزيز الفضلي



شدد وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان، على ضرورة عدم تكليف فني الحاسوب بأعمال إدارية أو إشرافية تعيقه عن مهام عمله الخاصة.



جاء ذلك في نشرة أصدرها السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، حيث قال فيها: «يحظر تكليف العاملين بوظيفة فني حاسوب/ مساعد مهندس) بأعمال إدارية أو إشرافية تعيقهم عن مهام عملهم الأصلي في الإشراف على شبكة وأجهزة المدرسة، والمدارس المكلفين بها، وتسجيل التقارير الفنية اللازمة مع مراعاة التبعية الفنية (أقسام دعم المستفيدين بالمناطق التعليمية) لهذه الكوادر واختصاصها بإسناد مهام العمل لهم، وتقويمهم وتدريبهم، مشيرا إلى ان مركز المعلومات يخلي مسؤولية (فني حاسوب) من رصد الدرجات في برنامج (سجل الطالب) أو إدخال بيانات الطلاب أو إصدار شهادات، ولا يسأل عن أي قصور في هذا الشأن.



وأوضح السلطان في نشرته «يختص فني الحاسوب في المدرسة بإدخال بلاغات المدرسة التي يعمل بها، والمدارس المكلف بها في نظام البلاغات، وكذلك توثيق أعمال الصيانة التي تتم من قبل فنيي الشركات، وهو المختص بالتواصل مع أقسام دعم المستفيدين، مؤكدا على ضرورة إرفاق الإجراءات الإدارية المتخذة (تنبيه.. إفادة.. إلخ في حال طلب مدير المدرسة نقل فني الحاسوب وتوفير بديل.