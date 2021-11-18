عبدالعزيز الفضلي



في ضوء الحرص على تطوير العملية التعليمية والهدف الشامل لوزارة التربية نظم التوجيه الفني للاجتماعيات حلقة نقاشية للمعلمين الجدد بعنوان قواعد النجاح - المعلم المتميز، وذلك في مدرسة سمية الابتدائية- بنات والتابعة لمنطقة العاصمة التعليمية والتي تستهدف المعلمين الجدد في المناطق التعليمية العاصمة والفروانية والجهراء.



وذكر الموجه الفني فلاح البرازي أن الدورة تشمل ثلاثة محاور أساسية وهي تعامل المعلم مع المسؤول والتعامل مع المتعلمين بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الزملاء للقيام كعمل جماعي، وبدوره قال الموجه الفني بالإنابة يعقوب العنزي ان الدورة تهدف الى تطوير قدرات المعلمين وتحفيزهم للعمل الجديد وتبادل الخبرات بين المتدربين لما لها من أهمية في إثراء الحصيلة العلمية.



بدورها، أكدت مديرة مدرسة سمية الابتدائية بنات موضي العتيبي على أهمية الدورة للمعلمين الجدد لتهيئتهم للميدان وتوعيتهم بالإضافة الى صقل مهاراتهم. وشكرت العتيبي القائمين على هذه الورشة على مبادرتهم في تحقيق السياسات العامة لوزارة التربية وتطوير العملية التعليمية.