أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة عن إنجازه مشروع «كسوة الشتاء» للأطفال الأيتام المشمولين برعايته والبالغ عددهم 523 يتيما.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري ان المشروع نجح في توزيع كوبونات على 523 يتيما يرعاهم البنك منذ عام 2019 لشراء كسوة الشتاء، مشيرا إلى ان الكوبونات وزعت على أولياء أمورهم.



وأضاف ان المشروع استهدف رسم البسمة على وجوه الايتام وإدخال السعادة في نفوسهم وتخفيف أعباء الحياة عنهم ومساعدتهم في مواجهة برد الشتاء القارص، مؤكدا ان المشروع يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع الكويتي.



وأشار الأنصاري الى أن فكرة المشروع لرعاية وكفالة الأيتام تأتي انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين..»، موضحا ان البنك مستمر في تقديم المعونات للمحتاجين على ارض الكويت، وذلك إيمانا منه في منح الفرصة لأبناء الكويت لخدمة الوطن وممارسة العمل التطوعى.



وأوضح الأنصاري ان البنك سيظل داعما في تخفيف المعاناة عن كل فئات المجتمع التي تحتاج للدعم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت والعالم أجمع، فأيادي الخير الكويتية ممتدة لكل محتاج داخل الكويت وخارجها.



ويمتلك بنك الطعام فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.