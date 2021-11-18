

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، مشيدا سموه في هذه المناسبة برسوخ أواصر العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية التي تربط الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة التي حققها البلد الشقيق على صعيد مساره التنموي الطموح، متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، راجيا سموه له موفور الصحة وتمام العافية ولسلطنة عمان وشعبها الشقيق كل التقدم والنماء في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية لاتفيا وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إيجيلس ليفيتس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



إلى ذلك، بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عمان الشقيقة صاحب السمو شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 51 للعيد الوطني للسلطنة.



وقد أشاد وزير الدفاع في برقيته بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، معربا عن تمنياته لسلطنة عمان الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، ولقواتها المسلحة الرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله ورعاه، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وعلى الشعب العماني الشقيق بالخير واليمن والبركات.