قال سفيرنا لدى فرنسا سامي السليمان، ان فوز الكويت في المركز الاول بمقعد في المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) يعكس ما تتمتع به الكويت من دور ريادي ونشط في خدمة القضايا الانسانية.



وأعرب السليمان عن سعادته وفخره، في تصريح لـ «كونا»، بعد الاعلان عن فوز الكويت بمقعد في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة 2021 - 2025 بعد حصولها على 153 صوتا من إجمالي 193 دولة، مؤكدا ان هذا الفوز يظهر جليا مركز الكويت الحضاري والثقافي المتميز على مستوى العالم.



وأهدى السفير السليمان هذا الانجاز الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ولحكومة وشعب الكويت.



وقال ان هذا الانجاز المتميز تحقق بفضل الله ثم بتوجيهات وحرص ومتابعة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.