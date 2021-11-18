أعلن مندوبنا الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) آدم الملا، عن فوز الكويت بمقعد في المجلس التنفيذي التابع للمنظمة الدولية للفترة 2021 ـ 2025.



وأعرب الملا في تصريح لـ «كونا» عن بالغ سعادته بحصول الكويت على 153 صوتا من إجمالي 193 دولة عضو. وأهدى المندوب الدائم هذا الإنجاز الى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وحكومة وشعب الكويت.



كما أعرب عن شكره لجهود وزارتي التربية والخارجية لما بذلوه في تحقيق الدعم المطلوب.



وأعرب الملا كذلك عن سعادته وبالغ الشكر والامتنان لثقة الدول الأعضاء بالكويت، مؤكدا الالتزام بالتعاون مع جميع الدول الاعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة.



وقال الملا ان «حصول الكويت على هذا الرقم المشرف ما هو الا انعكاس لسمعتها ومنزلتها في الاوساط الدولية وجهودها المبذولة في دفع عجلة التنمية نحو بناء السلام في عقول البشر».



وأكد اهمية المجلس التنفيذي لليونسكو الذي يعد احد اهم ثلاثة هياكل موجودة في المنظمة حيث يقوم بالمصادقة على ميزانيتها وإعداد برامجها واستراتيجياتها ومشاريعها.



وأوضح أن مهام ومسؤوليات المجلس التنفيذي ـ الذي يجتمع مرتين بالسنة ـ تستمد بصورة رئيسية من الميثاق التأسيسي ومن النظم والتوجيهات التي يصدرها المؤتمر العام، مشيرا الى ان بعض قرارات المؤتمر العام تكمل هذه القواعد.



وشهدت هذه الانتخابات تنافس أربع دول عربية، هي إلى جانب الكويت كل من الاردن ومصر والمغرب على ثلاثة مقاعد، حيث حلت الكويت في المركز الأول.