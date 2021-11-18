مبارك التنيب



شاركت وزارة الداخلية شركة البترول الوطنية الكويتية في التجهيز للاحتفال بتشغيل مشروع الوقود البيئي، والذي يعد احد المشاريع الحيوية والتنموية الكبرى في الكويت وسيكون في نهاية الشهر الجاري تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.



وتوضح الإدارة انه بهذه المناسبة قامت الوزارة بإنارة مبنى وزارة الداخلية الرئيسي في منطقة صبحان بالإضاءة الخضراء كرمز يدل على البعد البيئي للمشروع.



من جهة اخرى، أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها انها ابعدت 426 مخالفا في اسبوع بواقع 271 من الرجال و191 من الإناث.



وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان هذا الجهد جاء بناء على توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وتعليمات ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف.