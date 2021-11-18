أيدت محكمة الاستئناف براءة مواطن وصديقته الوافدة من حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي في منطقة السالمية أول أيام العام الحالي 2021 بعدما ضبطا على خلفية توقيف مركبة المواطن لتحرير مخالفة وإذ بالمواطن يلقي بكيس عثر فيه على 3 حبوب. هذا، وحضرت المحامية ايلاف الصالح عن المتهم الثاني وترافعت شفاهة ودفعت ببطلان القبض والتفتيش والإجراءات اللاحقة، مؤكدة أن حالة موكلها غير الطبيعية لا تتيــح لرجل الامن القبــض عليه ولا توفر الدلائل التي تقطع بذاتها على ارتكابــه الجريمــة محل الاتهام وكــان حريــا به الاكتفـــاء بتحريـــر المخالفة المرورية التــي ادعـــى أنها سبـــب استيقـــاف المتهمـين، مشيـــرة إلى عدم وجود المخالفة في أوراق القضية، فضلا عن عدم توافر حالات الضبط والتفتيش بالإضافة إلى عدم وجود أي مواد مدرجة من المخدرات والمؤثرات العقلية في عينة بول المتهم الثاني. وخلصت الصالح في مرافعتها الى بطلان القبض على موكلها فما بني على باطل فهو باطل، ما يعني استبعاد شهادة ضابط الواقعة وبطلان كل الإجراءات التابعة للقبض والتفتيش.