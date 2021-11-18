سعود عبدالعزيز



أحال رجال الأمن مواطنا في العقد الثالث الى النيابة العامة على خلفية قيامه بالترويج للخمور والحبوب على وسائل التواصل.



وقال مصدر امني: فور تداول مقطع للمتهم وهو يروج لهذا النشاط الاجرامي صدرت التعليمات بضبطه وعثر بحوزته على مواد مخدرة وخمور. من جهة اخرى، تمكن رجال مديرية امن حولي من مداهمة مصنع للخمور المحلية وضبط آسيويين والعثور بداخل المصنع على كميات كبيرة من الخمور الجاهزة للبيع وأدوات التصنيع. وقال مصدر أمني: خلال جولة لإحدى دوريات حولي أوقفت وافدا كان بحوزته خمور محلية، وبالتحقيق معه أرشد عن مصنع عبارة عن شقة يستغلها وآخر لتصنيع الخمور وترويجها لتتم مداهمة الشقة ومصادرة ما بها وضبط المتهم الآخر.