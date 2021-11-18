أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية للمؤتمر السنوي السابع والثلاثين للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية تحت شعار «جيل طموح.. لتحقيق رؤية وطن»، والذي سينعقد في الفترة من 25 - 28 الجاري في مدينة شيكاغو تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الإعلان عن رعايتها للمؤتمر أتت على هامش مشاركتها في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في الجمعية الاقتصادية الكويتية، والذي شهد حضور مدير إدارة العلاقات الداخلية والخارجية بشركة زين الكويت حمد المصيبيح، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية عبدالعزيز الكندري، بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد ورعاة المؤتمر.



وعبرت زين عن فخرها باستمرار دعمها للمؤتمر كراع بلاتيني، والذي يعود بعد انقطاع قرابة العامين بسبب جائحة كورونا، حيث تعتبر الشركة داعما رئيسيا له على مدى 17 عاما، خاصة انه يشكل التجمع الأكبر للطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج، ويأتي دعم زين في إطار استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق إيمانها بأهمية التواصل مع أبناء الكويت من طلاب العلم في الخارج، فقد أصبحت الشركة جزءا لا يتجزأ من هذا المؤتمر الوطني الضخم.



وبينت الشركة أنها ستقوم وكعادتها في السنوات السابقة بإضافة بصمة مميزة للمؤتمر من خلال مشاركتها في العديد من الأنشطة والفعاليات على هامش المؤتمر، من ضمنها رعايتها للندوة الرياضية التي ستشهد تواجد العديد من الرياضيين الكويتيين المتميزين السابقين والحاليين، بالإضافة إلى رعايتها للندوة الصحية التي ستستضيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية د.عبدالله السند، وذلك ليشارك الطلبة والطالبات كواليس إدارة أزمة كورونا العام الماضي.



وأضافت الشركة انها ستقوم أيضا بالمشاركة في المعرض المخصص للرعاة على هامش أعمال المؤتمر، وذلك من خلال جناحها الخاص الذي ستقدم من خلاله فرصها الوظيفية للخريجين، واستعراض تجربتها الرائدة في عالم الاتصالات للطلبة والطالبات، هذا بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي أعدتها خصيصا لزوار المؤتمر.



كما ستقوم زين بتنظيم ورشة عمل مختصة بالتصوير عبر الهواتف الذكية باسم ZAINPHONIC، والتي ستشارك الشركة من خلالها أسرار التصوير الفوتوغرافي عبر الأجهزة الذكية وكيفية اختيار اللقطات التي تطور من تجربة الطلبة والطالبات وتمكنهم من إظهار إبداعاتهم.



وأشارت الشركة إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة كونه يعتبر أكبر تجمع كويتي خارج البلاد حول العالم، ويستقبل طلبة وطالبات الكويت من جميع أنحاء الولايات المتحدة، ويجمعهم بالعديد من الشخصيات الوطنية من إعلاميين وأكاديميين ورياضيين وأطباء وغيرهم الذين يزورون الولايات المتحدة خصيصا لمشاركة خبراتهم وتجاربهم من مختلف المجالات مع الطلبة الحاضرين، كما يعتبر تجمعا ثقافيا فريدا من نوعه، لما يتميز به من مستوى عال من الحس الوطني.



وإذ بينت الشركة أن دعمها لهذا التجمع الوطني جاء لإيمانها الشديد بأهمية فئة الشباب والطلبة في الحياة الاقتصادية والسياسية، فقد أوضحت أنها حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات لرغبتها في مشاركة أجيال المستقبل والتواصل معهم، والتعرف على أفكارهم وأطروحاتهم في الخارج.



ويقوم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة الأميركية بخدمة ما يقارب 14000 طالب وطالبة من الكويتيين الدارسين في أميركا، ويهدف الاتحاد من خلال أنشطته وبرامجه المتنوعة إلى ربط الطلبة الكويتيين ببعضهم البعض من ناحية، وربطهم بالوطن وأخباره من ناحية أخرى، وقد تم إشهار الاتحاد في الولايات المتحدة الأميركية، حيث نال اعتراف الحكومة الأميركية، وهو الإنجاز الذي يعد مفخرة لأبناء الكويت، وهو من نتائج العلاقات العريقة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، وما هو إلا انعكاس لكون الكويت حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة.