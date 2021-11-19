قتل ثلاثة من عناصر قوات حفظ الأمن الإيرانية، بينهم ضابط برتبة عقيد، في اشتباك مع مجموعة مسلحة امتد لنحو 24 ساعة في جنوب شرق البلاد، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).



ونقلت الوكالة عن قائد الشرطة في محافظة كرمان عبدالرضا ناظري قوله إن عناصر قوات الأمن اشتبكوا «مع مجموعة من الأشرار المسلحين خلال قيامهم بدورية في منطقة سهلية في سمسور عند الحدود بين محافظتي كرمان وسيستان ـ بلوشستان» بجنوب شرق إيران.



وأضاف أنه «خلال المواجهة التي استمرت لنحو 24 ساعة» بين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قضى ثلاثة من عناصر الأمن بينهم ضابط برتبة عقيد، وأصيب ستة آخرون بجروح.



وأوضحت «إرنا» أن مراسم تشييع الثلاثة أقيمت امس في مدينة كرمان.



في المقابل، قتل اثنان على الأقل من المجموعة المسلحة «ممن لديهم باع طويل في الشر وعدم الاستقرار في منطقة الجنوب الشرقي»، وفق ناظري الذي لم يقدم تفاصيل إضافية بشأن المسلحين.



وبحسب الوكالة الرسمية، غالبا ما تشهد المنطقة التي وقع فيها الاشتباك «عبور قوافل للأشرار والمهربين».