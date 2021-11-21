تعرض معبر نصيب الحدودي مع الأردن لتفجير عبوة ناسفة لم تسفر عن إصابات، بحسب مصادر أمنية سورية.



ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن العميد ضرار الدندل، قائد شرطة محافظة درعا، أن «العبوة الناسفة زرعها مجهولون قرب إحدى النقاط الأمنية في معبر (نصيب - جابر) الحدودي السوري - الأردني، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية».



وأكد الدندل أن «من قام بزرع العبوة، كانت غايته إحداث أكبر قدر من الوفيات والأضرار، إلا أن الأضرار كانت مادية فقط».



وقامت الجهات الأمنية على الفور بأعمال تمشيط احترازية لمختلف منطقة لمعبر الحدودي.



وأشار قائد الشرطة، إلى أن «حركة المعبر لم تتأثر بالمطلق جراء انفجار العبوة، وأن عملياته تسير بشكل طبيعي والجهات المعنية تقوم بعملها على أكمل وجه».