قتل 19 مدنيا بينهم 8 أطفال جراء انفجار مخلفات حرب في سورية خلال شهر نوفمبر الجاري، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأورد المرصد السوري أن القتلى سقطوا في محـافظات سورية تحت سيطرة القوات الحكومية هي القنيطرة ودرعا وحمص وحـماة، فضلا عن محافظة إدلب، التي تسيطر علـيها فصائل معارضة.



وقتل 14 مدنيا جراء انفجارات ألغام، فيما قضى الباقون جراء ذخائر وقنابل من مخلفات المعارك.



وتعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة المرتبطة بالحرب السورية المستمرة منذ العام 2011.



وقد سجلت سورية العام الماضي، وفق التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية، أكبر عدد من ضحايا الألغام، متقدمة على أفغانستان.