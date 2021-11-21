بعد ارتفاع أسعار البطاطا التي كانت تلقب بلحم الفقراء، إلى مستويات تساوي أسعار الموز، انضمت البقوليات الى المواد الغذائية التي بات على السوريين حساب ألف حساب للحصول عليها. فقد ارتفعت أسعار البقوليات في أسواق العاصمة السورية دمشق، وانخفض الطلب عليها من فئة محدودي الدخل الذين كانوا يعتمدون عليها بوصفها وجبات رئيسية للطعام. وتراوح سعر الكيلو الواحد للحمص في دمشق بين 3800 - 5000 ليرة سورية، والعدس الأسود بين 3800 و4600، والعدس المجروش: 3500 - 4500، والفول بين 3500 و8 آلاف. أما الفاصولياء فهي الأغلى سعرا بين البقوليات وتتراوح بين 6500 و8500 ليرة سورية.