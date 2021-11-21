عبدالكريم أحمد



أخلت النيابة العامة مساء اليوم سبيل رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د.صفاء زمان بكفالة 1000 دينار، بعد التحقيق معها بتهمة إشاعة أخبار كاذبة.



وكانت إدارة أمن الدولة استدعت صباح امس د.زمان للتحقيق معها حول بلاغ قدمه ديوان الخدمة المدنية واشتكى فيه تصريحها بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا أن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.



ونقل مصدر أن د.زمان أنكرت الاتهام خلال التحقيق معها في النيابة، حيث بينت أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.



بدوره، أكد وكيل د.زمان، المحامي محمد الماجدي لـ«الأنباء»، عدم وجود أساس قانوني للشكوى الماثلة، مبينا أن موكلته لها خدمات وطنية وتطوعية وتهمها مصلحة الكويت.



وأبدى الماجدي ثقته ببراءة موكلته عند إحالتها إلى القضاء ما لم يتم حفظ الشكوى، مقدما الشكر للنيابة العامة وإدارة أمن الدولة على حسن تعاملهما معها.