«الأمن العام»: ضبط 34 قضية مخدرات وخمور وتعامل مع 706 حوادث في أسبوع

محمد الجلاهمة

أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي ان الوزارة ساندت وعلى أتم الاستعداد لمساندة أي رجل أمن يستخدم كل الادوات المتاحة لديه بما فيها السلاح الناري حال تطبيقه للقانون والتعامل مع الخارجين عليه والدفاع عن نفسه والحد من العنف الذي يقع عليه، وبما يمكن اجهزة ورجال الوزارة من تطبيق القانون بمسطرة واحدة، متى ما التزم بضوابط القرار الوزاري المنظم لهذه الادوات.

اضاف اللواء الزعبي: اما اذا تبين لنا ان رجل الامن اساء ممارسة صلاحياته وتعسف او تجاوز القانون، فلن نقدم له أي دعم، بل على العكس سنساند المواطن أو المقيم الذي يتعرض للتعسف او مورس بحقه أي تجاوز، مؤكدا على حتمية الالتزام بتعليمات وزير الداخلية بهذا الخصوص، لافتا الى ان الوزارة تقدم دورات لمنتسبيها للتعريف بحقوقهم وواجباتهم ومتى يستخدم رجل الامن المتاح لديه من ادوات.

وأشار الى اهتمام الوزارة بالتصدي والتقليل من قضايا العنف والتي تزايدت مؤخرا وتحديدا مع جائحة كورونا، خاصة بين الشباب، معلنا عن توجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بدعم دراسة للوقوف على اسباب الظاهرة وسبل التصدي لها.

وذكر اللواء الزعبي، في حوار عبر برنامج «الأمن والمواطن» على تلفزيون الكويت اجراه العقيد ناصر أبوصليب من الادارة العامة للعلاقات العامة والاعلام الامني، ان مشكلة العنف موجودة منذ الازل، وقد تختلف من حقبة الى حقبة، وتختلف اسبابها ومسبباتها، مشيرا الى ان العنف حاليا عبارة عن مشاجرات في الغالب تصدر من شباب في مقتبل العمر.

وتابع: ان وزارة الداخلية تسعى الى تطوير منظومتها الامنية وزيادة كوادرها والدوريات لمواجهة هذه المشكلة، مشددا على ان وزارة الداخلية لا تستطيع بمفردها لعب دور مؤثر في هذه القضية دون دعم الاسرة وبقية المؤسسات (وزارتي التربية والاعلام) وتنمية الوازع الديني وغيرها والتي يقع عليها دورا في التصدي.

وكشف اللواء الزعبي أن وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وانطلاقا من دور الامن العام في التعامل مع هذه المشكلة وغيرها من المهام الامنية، اعطى توجيهات بزيادة عدد منتسبي القطاع وكذلك زيادة عدد الدوريات العاملة في القطاع وجرى توقيع عقد بهذا الخصوص والإيعاز الى اكاديمية سعد العبدالله بتوفير المزيد من الكوادر البشرية.

وحول الدور الذي يناط به قطاع الامن العام حاليا بالتزامن مع لجنة التصدي للعنف والتي انيطت برئاستها ادارة البحوث وبالتنسيق مع الإعلام والتربية، قال اللواء فراج الزعبي: جميع الأجهزة الامنية قامت بتوفير رجال امن خاص وتزويد المجمعات بأجهزة تكشف عن حيازة اي شخص أدوات حادة او ما شابه، وان قطاع الامن العام قام بتوفير نقاط امنية في اغلب المجمعات الكبرى، ويقوم العاملون في هذه النقاط بالاشراف على عمل رجال الامن الخاص والآليات وتوفير الدعم والإسناد والتوجه للتعامل مع أي مشكلات تقع داخل المجمعات.

وتابع بالقول: انتشار قطاع الامن العام ليس محصورا في المجمعات بل لدينا نقاط مشابهة في جميع المستشفيات وذلك للحد من الجريمة قبل وقوعها وفي المستقبل هناك زيادة من عدد القوة.

وشدد وكيل قطاع الأمن العام على أهمية ان يقوم اولياء الامور بمتابعة ابنائهم ومعرفة مدى حيازتهم لأدوات عنيفة أو حادة خلال خروجهم حتى لا تصدر عنهم سلوكيات قد تورطهم في قضايا جنائية.

وفي هذا السياق، قال مدير عام مديرية امن الاحمدي اللواء صالح مطر ان قضايا العنف داخل المجمعات انخفضت بنسبة 70% عقب تعليمات الشيخ ثامر العلي بنشر قوات الامن الخاص والدوريات الراجلة.

على صعيد آخر، كشفت احصائية لنشاط قطاع الامن العام في الفترة من 13 الى 19 الجاري عن ضبط 158 مخالفا و43 متغيبا وإحالة ٣٤ قضية الى «مكافحة المخدرات» بواقع ٢٩ قضية حيازة مخدرات و5 قضايا حيازة خمور وتوقيف 60 مركبة مطلوبة والتحرير والتعامل مع 706 حوادث وتحرير 1292 مخالفة مرورية خلال أسبوع.