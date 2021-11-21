سعود عبدالعزيز



أسعف شابان كويتيان إلى العلاج في مستشفى العدان على خلفية اصابات لحقت بهما جراء تعرضهما للدهس، فيما كشفت التحقيقات ان واقعة الدهس كانت متعمدة وجاءت على خلفية مشاجرة رباعية في منطقة ابو الحصانية.



وكانت عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة مقابل احد المطاعم، وبانتقال رجال الامن تبين ان المشاجرة بين 4 شباب وخلال هروب شابين اعترضهما آخران فتعرضا للدهس، وجار معرفة ملابسات وأسباب المشاجرة، فيما وصفت اصابات المصابين بالمتوسطة.



من جهة اخرى، اتهم وافد مصري وافدا آخر من نفس جنسيته بالاعتداء عليه بالضرب بحديدة، وسجلت قضية بتصنيف جنايات نظرا لإرفاق المجني عليه في ملف القضية تقريرا طبيا يتضمن اصابته بكسر في عظام الانف.



على صعيد آخر، تبادلت خليجيتان الاتهامات فيما بينهما، اذ اكدت الأولى في حادث تصادم وقع عند اشارة ضوئية أن الأخرى تعمدت الاصطدام بها اثر خلافات بينهما، فيما نفت الفتاة الاخرى ما قالته الاولى من ان الحادث متعمد، مشيرة الى انها تعرضت للسب والقذف.



وكانت عمليات الداخلية تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم وتبادل سب، ولدى انتقال رجال الأمن تبين ان الحادث المروري عبارة عن تصادم ثنائي خفيف بين مركبتين تقودهما سيدتان خليجيتان، وتم تسجيل قضية في مخفر شرطة الصليبخات بعنوان تبادل سب وتصادم.



كما أحال رجال أمن مخفر مبارك الكبير مواطنا في العقد الثالث إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازة مواد مسكرة، وتم تحرير مخالفة مرورية له بعنوان قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية.



وكانت عمليات وزارة الداخلية أخطرت بوجود شاب مغمى عليه داخل مركبته وتحديدا مقابل إشارة ضوئية في العدان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ.



وتبين أن الشاب فاقد للوعي بفعل تناول مواد مسكرة، وبتفتيش سيارته عثر على «بطل» خمر.