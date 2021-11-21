سعود عبدالعزيز



أسفرت حملات قطاع المرور والعمليات الذي يرأسه اللواء جمال الصايغ، والتي امتدت لأسبوع وتحديدا في الفترة من 13 الجاري حتى الجمعة الماضي، عن ضبط 154 حدثا لقيادتهم مركبات ذويهم دون رخصة سوق، وجرت احالة الموقوفين الى الجهات المختصة وإحالة المركبات التي كانوا على متنها الى كراج الحجز.

واسفرت الحملات ايضا عن تحرير 23552 مخالفة متنوعة وإحالة 149 مركبة الى كراج الحجز و62 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية ارتكابهم مخالفات جسيمة، وضبط في الحملات 15 مطلوبا و12 شخصا مطلوبين على ذمة قضايا او مطلوبين لجهات امنية.