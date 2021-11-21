ليلى الشافعي



أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية د.نصار العبدالجليل، ان من أهم أهداف الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية مد يد العون والمساعدة للأسر المتعففة انطلاقا من هدي الإسلام وشريعته السمحة في تحقيق التراحم والتكافل الاجتماعي والتخفيف من أعباء الحياة عن هذه الأسر، وتواؤما مع السياسات المتبعة في توطين العمل الخيري داخل البلاد مما ينعكس على المجتمع وأفراده في هذه البلاد المباركة.



وأشار د.العبدالجليل إلى مشروع في غاية الأهمية لتحقيق هذه الأهداف وهو مشروع «مصرف العشيات» الذي تتبناه الأمانة العامة للأوقاف، والذي يخدم فئات اجتماعية كثيرة جدا، حيث تم الاتفاق والتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف لصرف كوبونات شراء مواد غذائية للأسر المسجلة في الجمعية والتي تشتمل على الأرامل والأيتام والمرضى وضعفاء الدخل فوضعنا بحمد الله خطة محكمة نتبع فيها استراتيجيات متعددة لإنجاز المشروع بإذن الله، وحاليا عاكفون على وضع اللمسات النهائية والأخيرة لتنفيذ وإطلاق هذا المشروع على عدة مراحل أولاها ينطلق في نهاية الشهر الجاري ثم المرحلة الثانية في شهر ديسمبر ثم يختم المشروع خلال شهر يناير من عام 2022 بإذن الله.



وذكر د.العبدالجليل أن الجمعية لا تألو جهدا في خدمة الأسر المتعففة وتحقيق جودة العمل في تطبيق هذا المشروع ابتداء من دراسة الحالات الاجتماعية وفرزها في فترة وجيزة والإشراف على المشروع بجميع النواحي حتى يحقق أهدافه.



وبين د.العبدالجليل أن عدد الأسر المستفيدة من هذا المشروع بلغ أكثر من 1000 أسرة، وذلك بصرف كوبونات شراء مواد غذائية، مؤكدا حرص الجمعية الكويتية للوقف الإنساني والتنمية على تحقيق شروط حجج الواقفين في مصرف العشيات بحيث تستفيد منه الأسر المستحقة للمساعدات.



وختم د.العبدالجليل تصريحه الصحافي بتقديم الشكر للأمانة العامة للأوقاف على أدوارها الطيبة والمباركة في خدمة المجتمع والإنسانية في كل مكان، فآثار عملها واضحة داخل البلاد وخارجها، مثمنا هذه الشراكة في العمل الخيري التي ستحقق بإذن الله أهدافها على واقع هذه الأسر.