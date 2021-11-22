محمد راتب



صرح رئيس لجنة المشتريات في جمعية الفنطاس التعاونية عويس السبيعي في تصريح لـ «الأنباء» بأنه سيتم توزيع 5000 شتلة متنوعة على المساهمين بالمجان اعتبارا من السبت المقبل، وذلك ضمن سياسة الجمعية الخاصة بالحد من الأخطار البيئية التي تواجه الكويت ونشر الثقافة البيئية من أجل كويت خضراء.



وأكد ان هذه المبادرة تأتي من منطلق الدور المجتمعي للجمعيات التعاونية، حيث إنه لا ينحصر فقط على بيع المواد الاستهلاكية والغذائية والمستلزمات المتنوعة، وإنما يتجاوزه إلى مختلف المجالات ومنها الحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة وتزيينها وتجميلها لتبدو أكثر جمالا للناظرين. وبين أن الانطلاقة التي ستكون السبت المقبل وستشمل إلى جانب توزيع 5 آلاف شتلة توفير 50 شتلة لكل مدرسة، وذلك ليتسنى للطلبة الشعور بالمسؤولية الوطنية والاعتياد على التشجير والتحضير والقيام بذلك كلما أمكن. ودعا الجمعيات التعاونية لتنظيم حملات مشابهة في المناطق المختلفة وتوزيع شتلات والعمل على تشجير الكويت، مبينا أن العمل التعاوني قادر على تخضير البلاد تدريجيا إلى جانب الجهات الأخرى كالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي أطلقت حملة واسعة قبل فترة تستهدف المحافظات جميعها بجهود المتطوعين والمبادرين.