محمد راتب



أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية عبدالله الشمري اعتماد مجلس الإدارة أرباح 2021 بنسبة 10% كعائد ربح للمساهمين، حيث لم تتحقق هذه النسبة منذ أكثر من 7 سنوات، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الأرباح لم يأت وليدة اللحظة وإنما من خلال خطة مرسومة من مجلس الإدارة والتزام الإدارة التنفيذية بمضمونها.



وذكر أن الجمعية وإدارتها التنفيذية التزمت بالقوانين والقرارات الصادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، ما أدى إلى تحقيق نتائج مالية وإدارية خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 أكتوبر 2021، مشيدا بدور الإدارة التنفيذية في تحقيق النتائج المرضية التي تلبي طموحات وتطلعات المساهمين.



وتقدم بالشكر للمساهمين على تواصلهم البناء وتقديم اقتراحاتهم التي كانت محل اهتمام ودراسة من مجلس الإدارة بما يخدم الصالح العام وأهالي المنطقة، داعيا المساهمين الذين لم يتقدموا بكتاب الآيبان مسبقا لسرعة تسليمه لقسم المساهمين خلال أوقات العمل الرسمي حتى يتسنى للجمعية تحويل أرباح 2020 لحساباتهم البنكية، حيث لايزال التوزيع مستمرا.



واختتم الشمري أنه سيتم إرسال ميزانية السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 أكتوبر 2021 المعتمدة من مجلس الإدارة إلى مكتب التدقيق ووزارة الشؤون لاعتماد البيانات المالية والإدارية، على أن يتم توزيع الأرباح بنسبة 10% بعد اعتمادها من الوزارة بشكل رسمي.