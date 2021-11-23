

وقّع رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي ورئيس رابطة التدريس د.يوسف العنزي، بروتوكول تعاون مشترك استراتيجي مع رابطة أعضاء هيئة التدريس لكليات التعليم التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بحضور كل من أمين سر رابطة التدريس د.بدر الخضري، ونائب رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.مشاري الحربي، وذلك في مقر رابطة التدريس صباح أمس.



وبهذه المناسبة، قال رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد العتيبي: إن البروتوكول يأتي في اطار جهود الجمعية للتعاون المتبادل مع جهات الدولة ومؤسساتها المختلفة، وجمعيات النفع العام التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والثقافي والمهني للأساتذة ومنتسبي الجمعية، والحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه.



وأضاف العتيبي ان البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المتبادل بين الجمعية والرابطة والذي يشمل المشاركة في المؤتمرات العلمية والتدريب والاستفادة من الدراسات والبحوث وتبادل الخبرات العلمية والمهنية متى اقتضت الحاجة.