آلاء خليفة



أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بجامعة الكويت د.سلمان العنــزي عــن فـــوز قائمة المنار الطبي في انتخابات جمعية كلية العلوم الطبية المساعدة بعدد أصــــوات 421، وتلتها القائمة المستقلة بـ160صوتا.



جاء ذلك، بعد أن بدأت الانتخابات صباح أمس في منافسة بين قائمة المنار الطبي والتي تعتبر كلية العلوم الطبية المساعدة معقلا قويا لها والقائمة المستقلة التي تخوض انتخابات الكلية لأول مرة، على خلاف المشهد الانتخابي في السنوات الماضية الذي كانت تتنافس فيه على مقاعد الهيئة الادارية لجمعية طلبة العلوم الطبية المساعدة قائمة المنار الطبي وقائمة الوسط الديمقراطي وكانت المنار تفوز دائما على منافستها الوسط وفي آخر انتخابات اجريت في الكلية 2019-2020 تمت تزكية قائمة المنار الطبي.



وفيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، فقد تم فتح باب الاقتراع الساعة 9 صباحا كما هو متعارف عليه في انتخابات الكليات الطبية بجامعة الكويت وذلك في مقر الكلية بالجابرية لتستمر لمدة 6 ساعات كما هو معمول به في لائحة الانتخابات حيث اغلق باب التصويت الساعة 3 عصرا، والمعروف عن كلية العلوم الطبية المساعدة كثافة عدد الطالبات مقارنة بعدد الطلبة حيث يبلغ عدد طالبات الكلية 1080 طالبة في حين ان عدد الطلبة 71 طالبا فقط.



من جانبه، ذكر عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2022/2021م د.سلمان العنزي أن نجاح العملية الانتخابية في كليات الجامعة يدل على وعي طلبة الجامعة بأهمية العمل النقابي فيها والحرص على ممارسة حق الترشح والانتخاب بكل رقي.



وأضاف العنزي أن العمادة استعانت هذا العام بطاقات شبابية مميزة في العملية الانتخابية للخروج بأفضل مستوى في تنظيم الانتخابات، وذكر أن الإعلان عن النتائج الانتخابية للكليات تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للعمادة والجامعة، وإطلاق البث المباشر لأستوديو آفاق بالتعاون مع اللجنة الإعلامية للانتخابات.



بدوره، أشار رئيس لجنة انتخابات الطلبة في كلية العلوم الطبية المساعدة عبدالوهاب أشكناني إلى أن إقبال الطلبة كان مقبولا وسارت العملية الانتخابية بانسيابية وسهولة بتعاون جميع موظفي عمادة شؤون الطلبة، متقدما بالشكر لجميع الطلبة بكلية العلوم الطبية المساعدة والقوائم الطلابية على هذا النظام والانسيابية في التصويت.



من جهتها، قالت رئيسة لجنة انتخابات الطالبات في كلية العلوم الطبية المساعدة أبرار الكندري إن عمادة شؤون الطلبة اعتادت التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة على أكمل وجه.