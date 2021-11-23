حصل 3 طلبة من الكلية الأسترالية في الكويت على المركز الثالث في مسابقة برنامج الجامعة الافتراضي خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2021 المقام من قبل جمعية مهندسي البترول.



أقيم برنامج الجامعة الافتراضي يومي الأحد والاثنين 14 و15 نوفمبر 2021 بالتزامن مع المعرض والمؤتمر الدولي للبترول في أبوظبي الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2021.



وتألف فريق الكلية من 3 طلبة في تخصص هندسة البترول، وهن: طيبة المجير الأمغير، وأبرار علي عباس بن حسين، ونور مروان الحداد، حيث قاد الفريق أستاذ مساعد ورئيس قسم هندسة البترول لدى الكلية د.مرتضى السبع.