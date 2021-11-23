ثامر السليم



أصدر وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قرارا يقضي بشأن تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يضاف برنامج الماجستير تخصص إدارة حفظ التراث الثقافي في جامعة الشارقة إلى برامج الدراسات العليا المنصوص عليها بالقرار الأكاديمي رقم (2014/32) الصادر بتاريخ 8 يوليو 2014.



وجاء في القرار الذي أصدره الفارس مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه يجب أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي، مؤكدا ضرورة انه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج. وشدد القرار على ضرورة انه يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة من وزارة التعليم العالي في الكويت، لافتا إلى أن هذا القرار يسري اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.