قام بنك الكويت الوطني وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بتوزيع حقيبة شتوية على 5000 عامل نظافة، وذلك ضمن حملة كسوة العمال الشتوية التي يدعمها البنك في إطار الشراكة والتعاون المتواصل مع الجمعية لدعم المجتمع.



وتستهدف الحملة دعم العمال ذوي الدخل المحدود ومنحهم ما يحتاجون اليه من مساعدات تقيهم من برد الشتاء القارص والتكيف مع فصل الشتاء. وتهدف الحملة الى دعم الفئات المحتاجة في المجتمع كنوع من التعاطف والتضامن الاجتماعي، لاسيما عمال النظافة الذين يتعرضون للبرد وبالتالي المرض، وذلك لحمايتهم وتسهيل عملهم والإحساس بظروفهم والوقوف إلى جوارهم أسوة بباقي شرائح المجتمع.



وبهذه المناسبة، أثنى المدير في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر على الشراكة المستمرة التي تجمع بنك الكويت الوطني بجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وبالدور الذي تقوم به الجمعية والمساعدات والمبادرات التي تقودها على المستوى الإنساني والخيري.



وأوضح الباقر ان حملة «كسوة الشتاء» لدعم العمال محدودي الدخل تهدف إلى توظيف إمكانياتها دعما لهم وتمكينهم اجتماعيا والوقوف إلى جانبهم ومساعداتهم.



ولفت الباقر إلى أن بنك الكويت الوطني يحرص دائما على دعم المبادرات الإنسانية ويعتز بأن يكون شريكا دائما لجمعية الهلال الأحمر. كما أن هذه المبادرة جزء لا يتجزأ من شراكتنا مع جمعية الهلال الأحمر واستمرار لمبادراتنا المجتمعية والخيرية المشتركة التي تصب بالإطار نفسه وتهدف إلى دعم المحتاجين داخل الكويت على مدار العام.



من جهتها، قالت مديرة تنمية الموارد في جمعية الهلال الأحمر الكويتي شيماء الشطي، إن مشروع كسوة العمال 2021 يأتي في إطار سعي الجمعية الدائم لأن يكون المستفيدون من خدماتها الإنسانية من الفئات المحتاجة. حيث اختارت شريحة العمال من ذوي الدخل المحدود، معربة عن بالغ شكرها لبنك الكويت الوطني وتبرعه لدعم هذه الفئة من شرائح المجتمع في الكويت.



وأعربت الشطي عن تقديرها لتبرع بنك الكويت الوطني، والتعاون المثمر مع الجمعية، ودعمه المتواصل لجهودها في كل مجالات الرعاية الاجتماعية الصحية والتعليمية والمجتمعية.



وقالت إن بنك الكويت الوطني أبرز مساهم في المسؤولية الاجتماعية مع الهلال الأحمر الكويتي وقدم مبادرات مجتمعية وتبرعات مختلفة لدعم العديد من المشاريع الإنسانية التي تنظمها الجمعية.



وتأتي مساهمة بنك الكويت الوطني في هذه المبادرة انطلاقا من التزامه بواجبه الاجتماعي ومن حرصه على أن يوسع نطاق برامجه في مجال المسؤولية الاجتماعية. وقد شارك متطوعو البنك الوطني في هذه الحملة، حيث عملوا على تعبئة وترتيب الحقائب وتجهيزها لتسليمها للعمال.



ويحافظ البنك على موقعه القيادي بين المؤسسات المصرفية في القطاع الخاص على الصعيد الإنساني، من خلال التزامه بدعم الهيئات والجمعيات الإنسانية والمبادرات الاجتماعية على اختلاف أهدافها على غرار جمعية الهلال الأحمر والتي لها بصمات إنسانية واضحة وتضطلع بدور كبير في هذا المشروع.