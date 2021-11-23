أعرب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.علي العنزي في تصريح صحافي عن سعادته بإصدار د.سعداء الدعاس رئيس قسم النقد والأدب المسرحي، وقال: إن «ببليوغرافيا مشاريع التخرج لطلبة قسم النقد» هو بمنزلة إضافة جديدة حققتها د.الدعاس للمؤسسة ككل، حيث أنها الإصدار الثالث الذي يتماشى مع أنشطة المعهد العلمية والطلابية، وذلك بعد كتاب «لمن يقف خلف الباب»، الصادر في سبتمبر 2021 ويضم مجموعة من النصوص القصصية، والنقدية، لمجموعة من طلبة قسم النقد والأدب المسرحي وآخرين، وكذلك كتاب «غربة.. فيلم.. وفستان» في 2017 وهو من تأليف وإعداد طلبة الفرقة الرابعة في قسم النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية، وإشراف وتأطير أستاذة مادة «فن كتابة» د.سعداء الدعاس. ويضم الكتاب مجموعة من النصوص المسرحية التي أنجزها الطلبة ضمن مفهوم الورشة، حيث تمت كتابة النصوص بصورة جماعية، آنية، في إطار المحاضرة الأسبوعية.



وأعلن العنزي أن مكتبة المعهد ستبني على إنجاز الدعاس، للعمل على متابعة كل ما حصرته «الببليوغرافيا» من رسائل الخريجين منذ 1973، وتوفيرها للطالبات والطلبة كافة، حتى نحافظ على ذاكرة المعهد، ونستكمل شخصيا الاهتمام الكبير الذي أوليته للمكتبة، متمثلا بمشروع إثراء لإثراء مكتبة المعهد، والذي أضاف آلاف الكتب الورقية والرقمية لمكتبة المعهد، التي أطلق عليها مكتبة صقر الرشود خلال العمادة الراهنة.