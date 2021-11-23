عبدالحميد الخطيب



أكدت المطربة الشعبية القديرة فطومة ان فن «السامري» من أكثر الألوان الغنائية الشعبية التي يتم طلبها في الأعراس، وقالت: هناك ألوان غنائية متعددة مطلوبة مثل «النقازي» و«الطمبورة» والأغاني السريعة، لكن «السامري» متصدر في أعراسنا بالديرة، وحتى بالخليج يطلبوننا لتقديم هذا الفن، مشيرة الى ان أغنيتها الشهيرة «هب السعد» أصبحت «بصمة كويتية» في الأعراس الخليجية، والمطربون الشعبيون يتغنون بها كثيرا.



وعن ندرة الأصوات النسائية الشعبية، أوضحت: يوجد عندنا أصوات نسائية موهوبة، لكن بعضهن متحفظات ولا ترغبن في دخول المجال أو الظهور والشهرة، ويعملن في أضيق الحدود، مستدركة: بالسابق «اشتغلت» في أحد المعاهد الموسيقية، و«استأنست» عندما شاهدت مجموعة من الفتيات يتعلمن الأغاني الشعبية، وكان عندهن قبول وميول فنية، لكنهن «ما يحبون يدشون الوسط».



وتطرقت فطومة الى مشاركاتها الدولية خارج الكويت، وقالت: دعوات السفر تأتي لنا من خلال سفراء الكويت بالخارج لإحياء مناسبات مختلفة مثل الأعياد الوطنية او المهرجانات الفنية، وهي فرصة لتبادل ثقافات بين الدول، مكملة أثناء استضافتها في برنامج «البوشية»: من السفرات المميزة سفرة الصين ضمن مهرجان مرور 40 عاما على العلاقات بين الكويت والصين والتي عرفت الجمهور هناك على تراثنا الغنائي الأصيل، وكذلك حفل دار الأوبرا بالقاهرة فقد كان ناجحا وحاز إعجاب كل من حضره.