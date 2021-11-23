أصدرت د.سعداء الدعاس، رئيسة قسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية كتابا توثيقيا، يرصد جميع مشاريع التخرج (الرسائل) منذ إنشاء القسم إلى اليوم، بعنوان «ببليوغرافيا مشاريع التخرج لطلبة قسم النقد والأدب المسرحي (1977-2021)».



ويتضمن الكتاب مقدمة تتناول إشكاليات القائمة السابقة، التي ترصد المشاريع بخط اليد، والتي شابها الكثير من النواقص، حيث تبين أن عشرات الرسائل قد سقطت سهوا، بالإضافة إلى الكثير من الأخطاء والخلل في الترتيب على مستوى العناوين والأسماء والسنوات.



وقد قامت د.سعداء بإهداء الكتاب إلى أستاذها الذي أشرف على مشروع التخرج، الراحل د.نديم معلا، وفاء له كأستاذ ورئيس أسبق لقسم النقد في المعهد العالي للفنون المسرحية.



وفي ظل ندرة المعلومات وفقدان العديد من الرسائل دبجت الدعاس كتابها بالشكر والتقدير لكل من كان له دور في إمدادها بالمعلومة الموثقة، بدءا بفرقة المسرح العربي التي أمدتها بالعديد من الرسائل المفقودة، ممثلة برئيسها المخرج أحمد فؤاد الشطي ومحمد حجازي، ومن ثم الجهد الاستثنائي الذي قدمته سندس فخري رئيس قسم مكتب التوثيق المسرحي، في إدارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، لتعاونها الكبير في توفير العديد من المصادر الخاصة بالمشاريع، بالإضافة إلى أ.د.سيد علي اسماعيل الذي أنار الكثير من المشاريع المفقودة من خلال كتابه «تاريخ المعهد المسرحي بالكويت».



كما أشارت الدعاس في المقدمة إلى المعلومات القيمة والموثقة من قبل بدر محارب، حمد الرقعي، رابحة العنزي، انتصار الحداد، وعبدالله عبدالرسول، هذا بجانب العديد من الخريجين الذين تم التواصل معهم وتفاعلوا بإيجابية وحماس مع المشروع، وباركوا خطوة التوثيق التي استغرقت عدة أشهر، بجهد مضاعف في الأسابيع الأخيرة التي تم تخصيصها للمراجعة والتدقيق.



والجدير بالذكر أن كتاب «ببليوغرافيا مشاريع التخرج» يعد الإصدار الثالث للدعاس خلال هذا العام، بعد إصدار نص «هاملتهن» الذي تمت طباعته بالتزامن مع إعادة العرض الذي يحمل العنوان ذاته، في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة في القاهرة سبتمبر الماضي، والإصدار الثاني بعنوان «لمن يقف خلف الباب» وهو عبارة عن إشراف وتأطير لمنجز الطلبة في الورش على مستوى كتابة القصة القصيرة، بالإضافة إلى قراءات نقدية لنصوص مجموعة من أبرز كتاب القصة في الكويت.