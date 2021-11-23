الرياض - خالد المصيبيح



يحتضن ستاد الملك فهد في الرياض في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت نهائي بطولة الأندية الآسيوية الذي يجمع الهلال السعودي وبوهانج الكوري الجنوبي الذي وصل العاصمة السعودية منذ يوم الجمعة الماضية من أجل التأقلم على الأجواء الحالية وأجرى عدة تدريبات استعداديه كان آخرها امس الاثنين على أرضية ملعب المباراة.



ويتطلع كلا الفريقين لدخول التاريخ من خلال إحراز لقب رابع قياسي في المسابقة القارية، إذ توج العملاق السعودي باللقب القاري 3 مرات أعوام 1991 و2000 و2019، في حين نال الفريق الكوري اللقب أعوام 1997 و1998 و2009، علما ان الفائز سيشارك في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات مطلع العام المقبل.



وتخطى كل من الفريقين منافسا محليا في نصف النهائي، حيث تفوق الهلال على غريمه التقليدي في العاصمة النصر 2-1، في حين جرد بوهانغ مواطنه أولسان هيونداي من اللقب بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح.



ويعيش الهلال، الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم، حالة مثالية من الاستقرار على كل الأصعدة، كما أن جميع لاعبيه الأساسيين يعتبرون حاليا في فورمة عالية جدا، لاسيما الدوليين منهم الذين ساهموا في تصدر «الأخضر» لمجموعته في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.



وما يعزز من حظوظ الهلال للظفر باللقب عودة لاعبيه المصابين الذين يشكلون ثقلا في تركيبته خصوصا ياسر الشهراني والكوري جانغ هيون-سو وقبلهم المالي موسى ماريغا.



أما بوهانغ فرغم مركزه المتأخر في الدوري الكوري، إلا أنه يعد من الأندية القوية في آسيا، وما وصوله للمحطة النهائية إلا تأكيد على ذلك. لكن مهمته لن تكون سهلة أمام فريق يلعب على أرضه وبين جماهيره، حيث سيتابع المباراة حوالي 68 ألف متفرج.