الدوحة - فريد عبدالباقي



انطلقت أمس جولة ترويجية لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، في 6 ملاعب من ستادات كأس العالم قطر 2022.



وشملت جولة الكأس، التي وصلت إلى مطار حمد الدولي أمس، عددا من مدارس ووزارات ومؤسسات دولة قطر، إلى جانب أبرز المعالم والمواقع السياحية، مثل سوق واقف، والحي الثقافي كتارا، ومشيرب قلب الدوحة، وحديقة أسباير، إضافة إلى مراكز تسوق شهيرة مثل قطر مول، ودوحة فستيفال سيتي وغيرهما، بهدف الترويج للبطولة، وتشجيع الجمهور على حجز تذاكر المباريات.



من جانبها، قالت المدير التنفيذي لإدارة الاتصال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث فاطمة النعيمي: يزداد حماسنا يوما بعد آخر مع اقتراب موعد انطلاق أولى منافسات كأس العرب. سعداء برؤية كأس العرب تصل إلى قطر، والانتقال في جولة بأنحاء البلاد لتشجيع المشجعين على الاستمتاع بتجربة فريدة خلال فترة البطولة.



وأكد مدير التسويق في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جان فرانسوا باثي، أن كأس العرب تجسد قيمة البطولة وأهميتها، وما تمثله بالنسبة لمحبي كرة القدم في كافة أرجاء الوطن العربي، لافتا إلى أن تصميم الكأس وما يتضمنه من رموز ثقافية وفنية سيسهم في شحذ همم الجماهير ومحبي كرة القدم في المنطقة وتشجيعهم على حضور منافسات البطولة ودعم منتخباتهم خلال المنافسات.



ويأتي تصميم كأس العرب احتفاء بكرة القدم التي تحتل شهرة واسعة في كافة أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.



كما يجسد تصميم الكأس الثقافة العربية وبعض رموزها ودلالاتها، حيث ترمز الكرة أعلى الكأس إلى البطولة وأهمية كرة القدم في العالم العربي، كما نقشت خارطة العالم العربي بشكل بارز على الكرة لتمييزها عن بقية مناطق العالم، وذلك في إشارة إلى البطولة الجامعة للمنتخبات العربية.



ويتضمن شعار البطولة حروفا عربية من كلمة «موطني» نحتت بطريقة فنية على الجزء السفلي من الكأس في إشارة إلى فنون الخط العربي وتكاتف العرب ووحدتهم.



ويجمع الجزآن السفلي والعلوي للكأس الكوفية أو الغترة التي يشتهر رجال المنطقة العربية بارتدائها والتي تبدو كما لو أنها تحتضن مجسم الكأس بتموج وانسيابية تامة. وتحاكي تموجات هذه الكوفية طرق التجارة التي سلكها العرب قديما بحثا عن الرزق.



ويحمل كأس البطولة قاعدة ذهبية صلبة تجسد تكاتف العرب وتعاضدهم للوقوف كالجسد الواحد في مواجهة التحديات.