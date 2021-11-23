القاهرة - سامي عبدالفتاح



يعود اليوم المستشار مرتضى منصور لقيادة مجلس إدارة نادي الزمالك مع مجلسه الذي تم استبعاده في نوفمبر 2020، وذلك بعد أن حصل على حكم قضائي بإلغاء قرار وزارة الرياضة وعودته إلى منصبه.



وستكون عودة مجلس منصور ليوم واحد فقط بسبب انتهاء الفترة الانتخابية لمجلسه، الذي سيكون ملزما بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس جديد، على أن تنتقل إدارة النادي إلى المدير التنفيذي حتى موعد انتخاب المجلس الجديد.



وقد أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانا بشأن انتهاء مدة توليها إدارة النادي وتسليم الإدارة إلى الجهة الإدارية، وأكد لبيب في تصريح خاص لـ «الأنباء» نيته الترشح على منصب الرئيس في الانتخابات القادمة، بينما لم يؤكد مرتضى منصور حتى الآن مسألة الترشح حتى الأمس.



إلى ذلك، تختتم اليوم الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم بمباراتين، تجمع الأولى المقاولون العرب والإسماعيلي، علما أن الفريقين نالا الهزيمة في الجولة الماضية أمام الأهلي والزمالك على التوالي، والمباراة الثانية ستكون بين فيوتشر وانبي.



وشهدت الجولة نفسها صحوة فاركو بفوزه الثاني على ضيفه سيراميكا كليوباترا 1-0 سجله المهاجم الواعد أحمد شريف بالدقيقة 70 ، فيما أهدر قائد الفريق رامي صبري ضربة جزاء بالدقيقة 34، واكتفى فريقا الاتحاد السكندري ومصر المقاصة بالتعادل السلبي.