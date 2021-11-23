حنان عبدالمعبود



استكمالا لرفع نسبة المناعة بالمجتمع الكويتي وفي إطار جهود الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا كوفيد-19 بهدف احتواء انتشار الوباء وتوفير أفضل سبل الوقاية للفرد والمجتمع، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.عبدالله السند ضرورة تلقي الجرعة التعزيزية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لتقوية المناعة ضد العدوى وتقليل فرص الإصابة بالفيروس ومتحوراته.



وبين السند أن هدف الجرعة التعزيزية أيضا تقليل المضاعفات والوفاة من (كوفيد-19) وتوفير حماية أكبر للفئات الأكثر عرضة للإصابة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الحملة الوطنية لتطعيم (كوفيد-19) لاحتواء انتشار الوباء وتوفير أفضل سبل الوقاية للفرد والمجتمع.



ولفت الى إتاحة الجرعة (الثالثة) التعزيزية من لقاح (كوفيد-19) للفئات العمرية فوق 18 عاما بدون مواعيد مسبقة بعد مدة لا تقل عن ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من منصات التطعيم بمختلف أنواعها وفترة أقل من ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية لبعض الفئات (مثل مرضى نقص المناعة والسرطان) وذلك بعد التقييم الطبي.



وذكر أن الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة في تقديم الخدمة بمركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف وذلك في القاعتين 5 و6 من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحا حتى 7 مساء وفي يوم السبت من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء.