عبدالكريم العبدالله



رفعت وزارة الصحة كشوف المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية، إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتمادها.



وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح لـ «الأنباء»، أن رفع الكشوف جاء بعد تدقيق على كشوفات المستحقين ضمن سلسلة اجتماعات متكررة انتهت بتجهيز واعتماد الكشوف. وبينت المصادر أنه بعد اعتماد الكشوف من ديوان الخدمة المدنية سيتم العمل على توقيع الموظفين المستحقين على الإقرار والتعهد عبر الـ«أونلاين» قريبا. وكان ديوان الخدمة المدنية قد خاطب وزارة الصحة الأسبوع الماضي لتزويده بكشوف العاملين في الصفوف الأمامية لاعتمادها تمهيدا لصرف المكافآت بأسرع وقت. الجدير بالذكر أن الميزانية المعتمدة لوزارة الصحة فيما يخص مكافآت الصفوف الأمامية تبلغ 134 مليونا و120 ألف دينار.