عبدالكريم العبدالله



أجرى مستشفى الفروانية جراحة دقيقة ونادرة لحالة حرجة بقسم الأشعة التداخلية Angiography، حيث قام قسم الجراحة ووحدة جراحة الأوعية الدموية بالتعاون مع باقي الأقسام الطبية ‏بتركيب دعامة للشريان الأورطى الصدري باستخدام القسطرة من قبل استشاري جراحة الأوعية الدموية.



وشارك في عملية الجراحة نخبة من الأطباء متمثلة في د.محمد إسماعيل أحمد (استشارى جراحة الأوعية الدموية) ود.أحمد أمير سراب و د.إبراهيم عوض بالتعاون مع الأقسام الطبية المختلفة متمثلة في قسم جراحة العظام وقسم التصوير الطبي ‏وقسم التخدير والعناية المركزة.