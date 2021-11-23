حنان عبدالمعبود



شددت رئيسة فريق الطب الوقائي بمستشفى الأحمدي د.انتصار الهندال على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة للقاح ضد فيروس كورونا، مبينة أهمية دورها في رفع المناعة مرة اخرى ضد فيروس كورونا والوصول الى مرحلة ان يكون الفيروس عاديا مثل الانفلونزا، ناصحة في الوقت نفسه بضرورة اخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية لأنه آمن وفعال ويقلل من نسبة الاصابة بهذه الفيروسات.



وقالت الهندال، في تصريح لـ «الأنباء»: نظل ننبه على أهمية الحصول على الجرعة الثالثة من اللقاح، كما نرى ان البعض يتخوف لان الكثيرين اخذوا جرعتين من لقاح اكسفورد بينما الجرعة الثالثة للقاح فايزر، وهنا أطمئنهم بأن الجرعتين الاوليين سواء كانت اكسفورد او فايزر فإن لقاح فايزر كجرعة تنشيطية هو لقاح آمن وفعال، لافتة الى ان هذا الامر سبق القيام به عالميا حينما اعطت بعض الدول الجرعة الاولى اكسفورد والثانية فايزر وكانت تجربة ناجحة.



وردا على سؤال البعض عن انه اذا كان محصنا بجرعتين ويحتاج الى الثالثة فهل يعني هذا انه يفتقر للمناعة؟ قالت الهندال: ان تعاطي اللقاح يعطي مناعة، الا انه لوحظ انها بعد 6 اشهر تبدأ تقل تدريجيا، بينما الجرعة التنشيطية تجعل المناعة ترتفع الى 90%، ولهذا نحن بحاجة لهذه الجرعة خاصة مع ما يحدث عالميا من انتشار مرة اخرى للفيروس ودول تغلق من جديد مما يجعلنا حريصين بزيادة المناعة.



وأشارت الى أن شهر ديسمبر على الأبواب وهناك عودة للطلبة من ابناء الكويت من الخارج، وقالت: حتى ان كانوا مطعمين تظل هناك نسبة خطورة ان يكونوا حاضنين للفيروس، ونحن لا نريد ان نضع انفسنا في وضع الخطر.



وثمنت الهندال ما قامت به وزارة الصحة فيما يختص بأهم الامور الاحترازية وكانت سباقة فيها وجعلت الحالات قليلة جدا عن بعض الدول، وهي التطعيم بنسبة مرتفعة وتحصين المجتمع، بينما في بعض الدول نجد الناس عازفين عن التطعيم وهذه الدول ليست لديها الاجراءات الحازمة التي تم اعتمادها بالكويت.



وأشارت الهندال الى الانشغال بالحث على تعاطي الجرعة التنشيطية وكذلك تطعيم الانفلونزا الموسمية، مما جعل هناك افتقارا في جانب التوعية على تطعيم الاطفال من 5 الى 12 عاما. ونصحت الاهالي بضرورة اعطاء ابنائهم التطعيم قائلة: على الام والاب الا يكونا انانيين، قوموا بحماية ابنائكم، فوزارة الصحة وفرت اللقاح بعد اخذ الموافقة العالمية على انه آمن للاطفال، ونحمد الله على توافره خاصة بوجود هذه الموجات بالعالم، لا ندري ما يمكن ان يدخل الى ديرتنا، فالعالم مفتوح والمطارات تعمل وهناك سفر بين الدول، ولهذا من الضرورة حماية ابنائنا بتسجيل الاطفال من فئة 5 الى 12 عاما.