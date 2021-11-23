بيع غيتار كان يملكه إريك كلابتون في مقابل 625 ألف دولار، وهو أعلى سعر سجل خلال مزاد أقيم يومي الجمعة والسبت على قطع تخص عددا من أبرز نجوم موسيقى الروك وقاربت إيراداته على خمسة ملايين دولار، على ما أعلنت دار «جوليانز» للمزادات.



لكن هذا الرقم أدنى بكثير من المبلغ القياسي الذي حققه غيتار عائد لمغني نيرفانا كورت كوباين استخدمه الأخير خلال حفلة «ام تي في انبلاغد» الشهيرة سنة 1993 (6 ملايين دولار في مزاد لدار «جوليانز» العام الماضي).



وقد أثار أسطورة الروك والبلوز إريك كلابتون جدلا منذ بداية جائحة «كوفيد-19» من خلال مواقفه المناهضة للتطعيم ورفضه تدابير الإغلاق العام.