يواجه النمساويون الذين يرفضون تلقي لقاح فيروس كورونا غرامات تصل إلى 3600 يورو (أربعة آلاف دولار) فور بدء التطعيم الإلزامي العام المقبل.



تأتي العقوبات في إطار خطوة مفاجئة من جانب الحكومة لتعزيز مستويات التطعيم فيما تعاني من زيادة في الإصابات دفعت البلاد إلى العودة إلى الإغلاق، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.



وبهذا ستكون النمسا أول دولة في أوروبا الغربية تجعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا. وتوجد بين دول المنطقة ذات أقل معدلات للتطعيم بنسبة نحو 66% من السكان المؤهلين للتطعيم. وقالت وزيرة الدستور كارولينه إيدشتادلر، إنه ستكون هناك غرامات أيضا تصل إلى 1500 يورو (1666 دولارا) لمن يرفض تلقي جرعة تعزيزية.