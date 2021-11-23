تبين أن رجلا في الهند، أعلنت وفاته بعد تعرضه لحادث مروري، لايزال على قيد الحياة ويتنفس لكنه في حالة حرجة، بعدما أمضى ليلة في غرفة باردة بأحد المستشفيات، على ما قال مدير المستشفى لوكالة «فرانس برس» الأحد. وكان سريكيش كومار (45 عاما) نقل إلى عيادة خاصة بعدما صدمته دراجة نارية في مراد آباد الواقعة إلى الشرق من نيودلهي. وأعلن أحد الأطباء لدى وصول كومار إلى العيادة، أنه فارق الحياة، ثم نقل الجمعة إلى مستشفى عام لتشريح جثته.



وأفاد المدير الطبي للمستشفى راجندرا كومار بأن «طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته». وأودعت الجثة عندها غرفة باردة حتى وصلت الأسرة بعد ست ساعات.