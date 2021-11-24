أعلنت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د.ريم الرضوان أن منظمة بنوك الدم الأميركية AABB جددت الاعتراف بمختبرات أمراض الدم والمناعة ونقل الدم والفحوصات الجينية التي تشمل مختبرات بنك الدم المركزي ومركز الشيخة سلوى الصباح للخلايا الجذعية والحبل السري.



وقالت الرضوان في تصريح لـ «كونا» أمس ان حصول إدارة خدمات نقل الدم في الوزارة على الاعتراف الدولي من قبل المنظمة منذ 1989 حتى الآن جاء لتحقيقها أعلى معايير الجودة في خدمات نقل الدم، مبينة ان إدارة خدمات نقل الدم تستقبل زيارات فرق التفتيش العالمية بشكل دوري كل عامين لتجديد الاعتراف الدولي إلا أنه ولظروف الجائحة تم التدقيق عن طريق تقنية الاتصال الافتراضي من قبل مقيمين مدربين تدريبا خاصا للتأكد من مستوى الأداء الفني والإداري لإدارة خدمات نقل الدم ومعايير الجودة العالية التي حددتها المنظمة، مشيرة الى بنك الدم المركزي يعد الوحيد عربيا الذي تم الاعتراف به لتطبيقه أربعة معايير عالمية وهي معايير المختبرات المرجعية ونقل الدم والتبرع بالدم والمختبرات الجينية.



ولفتت إلى أن مختبرات الفحص الجيني لفصائل الدم انضمت إلى قائمة الاعترافات لتصبح الكويت الثالثة عالميا كمركز يحتوي على مثل هذه المختبرات، حيث إن هذه المختبرات نقلت من بنك الدم المركزي إلى مركز الشيخة سلوى الصباح خلال جائحة كورونا مما يؤكد الالتزام بمعايير الجودة العالمية.



بدورها، قالت المدير الطبي ومراقب الخدمات الطبية والتوجيه في إدارة خدمات نقل الدم د.حنان العوضي في تصريح مماثل ان تلك المختبرات التي تم الاعتراف بها انضمت إلى مختبرات مرجعية عالمية حيث يوجد 65 مختبرا في الولايات المتحدة، وبذلك أصبحت مختبرات بنك الدم المركزي والمراكز التابعة له الثالثة عالميا بعد البرازيل وإيطاليا خارج الولايات المتحدة.