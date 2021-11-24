ثامر السليم ـ آلاء خليفة



في إطار استكمال انتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022، أجريت أمس المنافسات الانتخابية في كليتين، حيث استعادت قائمة الشريعة معقلها بعد فوزها الكبير على منافستها قائمة «التغيير» في انتخابات جمعية كلية الشريعة بعد حصولها على 783 صوتا في مقابل 512 صوتا لـ «التغيير»، فيما استطاعت القائمة «الريادية» تحقيق فوز كبير بانتخابات جمعية كلية العلوم الحياتية عقب حصولها على 446 صوتا، تلتها القائمة المستقلة بعدد أصوات 121 صوتا.



وفيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، شهدت جمعية كلية الشريعة انتخابات تعتبر الأكثر شراسة من باقي الكليات والتي تنافست عليها القائمتان «الشريعة» و«التغيير»، حيث تعالت الصيحات الانتخابية للطلاب والطالبات معلنين حماسهم ورغبة كل قائمة في الفوز بمقاعد الكلية.



في هذا السياق، قال عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا لانتخابات الجمعيات الطلابية للعام الجامعي 2021/2022 د.سلمان العنزي إن عمادة شؤون الطلبة تحرص كل عام على ضخ الدماء الشابة من مختلف إدارات عمادة شؤون الطلبة والسعي إلى إشراكهم في العملية الانتخابية، وأن العمادة على استعداد كامل للانتخابات الطلابية من خلال فريق العمل في اللجنة العليا للانتخابات.



وأكد د.العنزي أن اللجنة الميدانية قامت بزيارات للعديد من الكليات لاختيار أماكن الاقتراع والفرز المناسبة، والتي تضمن خصوصية وسرية الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة المالية مستمرة كذلك في استقبال التقارير المالية من قبل الهيئات الإدارية للجمعيات والروابط الطلابية، بالإضافة إلى أن اللجنة الإدارية مستعدة لاستقبال مندوبي ومرشحي القوائم الطلابية.



وقد تم فتح باب الاقتراع لجمعية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في تمام الساعة 8 صباحا ليغلق في تمام الساعة 2 ظهرا.



بدوره، أشار رئيس لجنة انتخابات طلبة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بدر المطيري، إلى أن حركة التصويت كانت نشطة منذ البداية وعلى مدار العملية الانتخابية، متوجها بالشكر الى جميع طلبة الكلية والقوائم الطلابية على هذا النظام والانسيابية في التصويت.



من جهتها، قالت رئيسة لجنة انتخابات طالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية خلود اليعقوب، إن التصويت في الانتخابات سار بانسيابية، مع زيادة في الحركة والإقبال بدءا من الساعة 11 صباحا حتى نهاية الانتخابات.



أما انتخابات جمعية كلية العلوم الحياتية، فقد انطلقت في موقع الكلية بمدينة صباح السالم الجامعية صباح أمس وسط حماس ومنافسة شريفة بين القائمة المستقلة والقائمة الريادية، حيث تم فتح باب الاقتراع في تمام الساعة 8 صباحا، وأغلقت أبواب الاقتراع في تمام الـ 2 ظهرا.



من ناحيته، أشار رئيس لجنة انتخابات طلبة الكلية خالد الدويسان، إلى أن إقبال الطلبة كان جيدا والأجواء هادئة.



من جهتها، بينت رئيس لجنة انتخابات طالبات كلية العلوم الحياتية حنان الفهد، أن إقبال الطالبات المقترعات كان جيدا منذ بدء التصويت وعلى مدار العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن عمادة شؤون الطلبة اعتادت التنظيم المخطط لتكون الانتخابات الطلابية ناجحة على أكمل وجه.