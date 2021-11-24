أرست دائرة الأسرة بمحكمة الاستئناف في محافظة مبارك الكبير برئاسة المستشار د.خالد المنديل، مبدأ قانونيا جديدا ومهما ينتصر للآباء الراغبين في مبيت أبنائهم المحضونين لدى أمهاتهم وفق الشروط المنصوص عليها قانونا. وأكدت المحكمة حق الأب في مبيت ابنه لديه وقت الرؤية، مؤكدة عدم القبول بحرمانه من حقه في احتضان ابنه أو ابنته في ليلة يبيت فيها معه قرير العين هانيها، فهو الأب وهو من له الحفظ والنسب وولاية الإنفاق والتربية والتعليم.



وشددت على أن الحاجة أصبحت ماسة إلى فكر متوقد وآراء متجددة تساير زماننا الحالي في التطور الذي نعيشه، مؤكدة عدم وجود مانع شرعي من إعطاء الأب حق مبيت ابنه الصغير المحضون لديه متى ما توافرت شروط خاصة بالصغير المحضون وأخرى خاصة بطالب المبيت من الوالدين وتحققت الاشتراطات المعتبرة شرعا وقانونا.وأضافت المحكمة: «متى ما تقدم أحد الوالدين بطلب المبيت فعلى القاضي أن يتحرى عن توافر الشروط الخاصة بالمحضون والمتمثلة في بلوغ الصغير سبع سنوات، وأن يكون عاقلا ليس لديه إعاقة عقلية أو جسدية جسيمة وغير مصاب بمرض معد، وأنه لا يصيبه ضرر من مبيته لدى والده». وعلقت وكيلة الأب المحامية حوراء الحبيب على الحكم، مبينة أنه كتب بأحرف من نور باكتشاف هذا الحق للأب، مشيدة بقضائنا الذين يبحثون عن المبادئ لتهتدي بها المحاكم الأخرى خصوصا في قضايا الأحوال الشخصية التي تتضمن كما كبيرا من الألم لعدم وجود حلول جذرية بمسائل الرؤية في السابق.