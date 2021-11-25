أعلن عميد شؤون الطلبة بالوكالة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات للعام الجامعي 2022 - 2021 د.سلمان العنزي عن تزكية 3 جمعيات طلابية، وذلك لعدم خوض أي قوائم منافسة لهم حتى إغلاق باب الترشح، موضحا ان التزكية كانت لكل من قائمة الصحة العامة في انتخابات جمعية الصحة العامة، وتزكية القائمة المستقلة في انتخابات جمعية طب الأسنان، وتزكية القائمة الإعمارية في انتخابات جمعية كلية العمارة.



وكشف العنزي أنه ستجرى الأسبوع المقبل إن شاء الله الانتخابات في كلية الطب يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الجاري، وفي كلية الصيدلة يوم الأربعاء 1 ديسمبر المقبل، وستكون ختام الانتخابات في الأسبوع الذي يليه مع كلية التربية يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل.



وأكد أن الانتخابات الطلابية سارت على الشكل المطلوب، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الموظفين في مختلف اللجان الانتخابية، مثمنا تعاون جميع العاملين والقوائم الطلابية وطلبة الجامعة الذين ساهموا في نجاح العملية الانتخابية.



وبين أن اللجنة الميدانية استطاعت تحقيق عدد من الإنجازات هذا العام من دقة التنظيم والإنجاز وسرعة عملية الفرز من خلال اختيار موظفين من أصحاب الكفاءة والخبرة في إدارة اللجان الميدانية، مشددا على ضرورة التزام الطلبة بالاشتراطات الصحية ولبس الكمام والتباعد بمسافة كافية أثناء التصويت، وإحضار الطلبة للهوية الجامعية كونها الإثبات الرسمي الوحيد للطلبة أثناء تصويتهم.