حنان عبدالمعبود



قالت رئيسة مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي بمنطقة الدسمة د.فضيلة أسيري ان مرض السكري منتشر بكثرة في المجتمع، لافتة الى أن المركز يضم عيادة واحدة للسكري تعمل على مدار الأسبوع ويراجعها نحو 22 مريضا، مؤكدة التخطيط لفتح عيادة اخرى لاستيعاب أعداد أكبر من المرضى. جاء ذلك في تصريح لها خلال اليوم المفتوح الذي أقيم بالمركز بمناسبة الاحتفال بيوم السكر العالمي تحت شعار«هيا بنا نهزم السكر». وأضافت أسيري: الاحتفال يوم خاص لمرضى السكر بهدف تثقيف المرضى وغير المرضى لأن انتشار المرض يعني ان هناك أشخاصا مازالوا غير مشخصين، واليوم نعطيهم فرصة لعمل فحوصات للسكر العادي والتجسسي وقياس الضغط ومعرفة كتلة الجسم والقياسات الحيوية التي تدل على صحة البنية الجسدية، لافتة الى ان مرض السكر يؤثر على أغلب أجهزة الجسم سواء الكلى أو العيون والأعصاب والجلد. وشددت على ضرورة اهتمام المرضى والمتابعة المستمرة والانتظام في الأدوية والصحة العامة للجسم لتقليل الاصابة بمضاعفات مرض السكري.



من جانبها، بينت منسقة الفعالية فني أول صيدلة الصيدلانية هدى القلاف ان هناك الكثير من الخدمات التي تقدم لمرضى السكر والذين يشكلون نحو 80% من مراجعي المركز من أصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة الى وجود غرفة استشارات دوائية بالصيدلية تم تفعيلها منذ 6 أشهر، حيث يتم تحويل المريض من قبل الطبيب المعالج الى غرفة الاستشارات الدوائية ويتم شرح الأدوية الخاصة بالمريض وكيفية تعاطيها وأوقاتها وان كانت تتعارض مع أدوية أخرى. ولفتت القلاف الى ان هناك تنوعا كبيرا في أدوية السكر التي توفرها وزارة الصحة للمرضى، وهناك حرص على اتباع كل جديد عبر محاضرات تقام اسبوعيا بالمركز.