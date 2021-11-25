آلاء خليفة



أعلن المنسق العام للمنتدى الخليجي الافتراضي ـ رئيس اللجنة العلمية.د.يعقوب الكندري والذي يعقد تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية للجائحة (تأثيرات.. تصورات.. نظرة مستقبلية)» وينظمه معهد المرأة للسلام والتنمية عن مشاركة نخبة علمية متخصصة ومميزة من الباحثين والأكاديميين والمسؤولين في هذا التجمع العلمي وذلك للوقوف على الآثار الاجتماعية العامة التي خلفتها الجائحة، والوقوف على بعض الأبعاد الخاصة لما بعد الجائحة.



وقال الكندري ان الملتقى سيعقد يوم السبت 27 الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أيام في الفترة المسائية وعبر برنامج «زووم»، وبمشاركة خليجية مميزة من المتخصصين.



وسيتضمن الملتقى برنامج الملتقى المشاركة بسبع عشرة ورقة عمل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست كافة، وستكون في كل يوم جلستان ومن محورين مختلفين، وبواقع ستة محاور رئيسية.



فستبدأ في اليوم الأول الجلسة الخاصة عن الثقافة في أثناء الجائحة ومستقبلها والتي سيشارك فيها د.محمد غانم الرميحي من الكويت، ود.سيف العمري من سلطنة عمان، ود.حسن مدن من مملكة البحرين، وستكون الجلسة برئاسة أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت د.عبدالله الجسمي.



أما الجلسة الثانية من اليوم نفسه، فسيكون محورها خاصا بالأبعاد السياسية للجائحة والتي سيترأسها د.عثمان الخضر رئيس تحرير مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت وسيشارك فيها من الكويت ومن قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت كل من د.عبدالله الشايجي، ود.عبدالله سهر، وكذلك د.محمد بن هويدن من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



وفي اليوم الثاني تنطلق الجلسة الثالثة بمحور الأبعاد الاجتماعية للجائحة والتي يسبقها كلمة افتتاح خاصة لهذا اليوم د.بدر مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط. وسيترأس الجلسة الثالثة د.شافي النيبادي من دولة الإمارات العربية المتحدة التي سيشارك فيها د.اسماعيل كتبخانة ود.هند خالد الخليفة من المملكة العربية السعودية، ود.فاطمة الصايغ من جامعة الإمارات العربية المتحدة.



وستكون الجلسة الرابعة تحت محور الاتجاهات والقضايا الاجتماعية والنفسية في مواجهة الجائحة ويترأسها عميدة كلية العلوم الاجتماعية بالإنابة د.مها مشاري السجاري، ويشارك فيها الباحثون د.عبدالعزيز الدخيل من المملكة العربية السعودية، وفاطمة الكبيسي من دولة قطر، ود.مريم المرزوقي من الكويت.



أما اليوم الأخير فسيترأس الجلسة الخامسة الإعلامي د.بسام الجزاف والتي تقع تحت محور الاتجاهات والأبعاد الإعلامية والتقنية للجائحة، ويشارك فيها كل من د.لولوة حسن بودلامة من مملكة البحرين، ود.خالد الجابر من دولة قطر، ود.حسيبة غضبان النصار من الكويت.



أما الجلسة الأخيرة فستكون خاصة بدور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني خلال فترة الجائحة والتي سيترأسها د.عبدالله الشريكة، ويشارك فيها كل من هناء الهاجري وعبدالله الرضوان من الكويت.



وسيعرض الملتقى عصارة الجهود العلمية التخصصية في المجالات الاجتماعية المختلفة فيما يتعلق بالآثار والتصورات والنظرة المستقبلية للجائحة، متطلعين إلى مشاركة الجميع، حيث ان الملتقى سيكون متاحا لجميع المهتمين والمختصين الراغبين بالانضمام.